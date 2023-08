Ação contra roubo de cargas e veículos termina com um preso na Maré

Rio - Uma operação da Polícia Civil para coibir o roubo de cargas e veículos provocou um intenso confronto no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (11). De acordo com relatos de moradores, por volta das 3h, disparos e fogos de artifício foram ouvidos nas comunidades da Nova Holanda, Parque União e da Baixa do Sapateiro e, em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um veículo blindado da Polícia Civil na região. Não há registro de feridos.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizou diligências da Operação do Torniquete. Na ação, os agentes da especializada prenderam uma pessoa, que estava com um veículo roubado, e o preso foi autuado em flagrante por receptação. Apesar do tiroteio, a Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas da Maré funcionam normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas.