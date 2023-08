Polícia prende técnico de enfermagem suspeito de estuprar criança de 11 anos em Olaria

Rio - Um técnico de enfermagem, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos e gravar o crime, foi preso nesta quinta-feira (10), em Olaria, Zona Norte do Rio. O homem, de 26 anos, tinha um mandado de prisão temporária em aberto.

De acordo com as investigações da Delegacia de Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o homem armazena e produz vídeos com crianças sendo abusadas. Em uma das gravações, ele aparece estuprando uma vítima de 11 anos.

Os agentes conseguiram identificar que o suspeito de pedofilia guardava as gravações em um servidor na "nuvem". A especializada conseguiu encontrá-lo através de uma investigação cibernética e por monitoramento do tráfego do conteúdo na rede mundial de computadores.

Todos os dispositivos apreendidos junto com o homem passarão por uma análise para identificar as vítimas que foram abusadas por ele.

A prisão aconteceu após uma troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal e do National Center for Missing & Exploited Children, organização privada sem fins lucrativos.

O homem irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil.