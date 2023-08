Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na Avenida Brasil

Rio - Um policial militar de folga foi baleado após sofrer uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Barros Filho, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para prestar apoio a dois PMs que estavam de folga que foram vítimas de uma tentativa de assalto.

O comando da unidade informou que os policiais estavam em seu carro particular quando foram abordados por um grupo de criminosos armados, que se aproveitaram do trânsito na região para anunciar o crime. De acordo com a PM, os suspeitos, enquanto fugiam, atiraram contra os policiais.

Um dos agentes de folga foi baleado na coxa direita. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os criminosos fugiram antes da chegada dos agentes do BPVE. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).