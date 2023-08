Três ambulantes ficam feridos após briga na praça do pedágio da Linha Amarela

Rio - Uma briga entre ambulantes terminou com três homens esfaqueados na tarde desta sexta-feira (11), na área do Serviço de Atendimento ao Usuário, ao lado da Praça de Pedágio, sentido Ilha do Fundão. Os envolvidos foram socorridos pela Lamsa, concessionária que administra a via expressa, e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte do Rio. Não há informações do estado de saúde deles.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão na Linha Amarela. No local, soube-se tratar de três vendedores ambulantes feridos por faca. No entanto, a Lamsa afirma que socorreu apenas dois homens.

A ocorrência foi encaminhada à 26ª DP (Todos os Santos), que investiga a motivação da briga. Ainda segundo a Lamsa, o ocorrido não causou interdições no trânsito.