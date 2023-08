Defesa de grávida que morreu em hospital aponta novos erros médicos no atendimento

Rio - A família da adolescente grávida Amanda Rocha da Silva, de 17 anos, que morreu na maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima , em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, pede celeridade da Polícia Civil para investigar uma possível negligência da unidade. A jovem estava grávida de oito meses e morreu após uma tentativa dos médicos de retardar o nascimento do bebê. Mãe e filho morreram na madrugada do dia 30 de julho. O caso está sendo investigado pela 78ª DP (Fonseca).

A mãe de Amanda, Vaneide Santana Rocha, diz que a filha agonizou no leito da unidade por quatro horas e que ela começou a passar muito mal após uma série de medicações injetáveis. Ainda de acordo com ela, a unidade não tinha respirador e, por isso, os médicos teriam improvisado o equipamento usando uma luva de látex e uma mangueira para fazer balão de ar. Em depoimento à Polícia Civil, Vaneide afirmou que mesmo com muita dor, os médicos não optaram por fazer a cesariana a tempo.

Defesa da família aponta mais irregularidades

A advogada da família de Amanda, Tayanna Campello, também denuncia o fato de uma funcionária do Azevedo Lima se apresentar na 76ª DP (Niterói) para registrar a morte de Amanda no dia do ocorrido. De acordo com o depoimento da funcionária, ao qual a defesa da família da vítima teve acesso, a profissional alegou que a morte de Amanda se deu após a mesma passar por cirurgia de cesariana. "Na realidade, tal procedimento só foi realizado quando a jovem já estava morta. Ao ser tirado do ventre da jovem, o bebê já havia falecido encontrava-se roxo", disse a advogada Tayanna.

A defesa ainda ressaltou a demora para a retirada do cadáver do leito de hospital. "Mesmo após essa série de negligência, o cadáver de Amanda, falecida por volta das três horas da madrugada, permaneceu no leito, no mesmo local, sem refrigeração por muitas horas, o que causou a deterioração do corpo e impediu a realização de um velório digno, pois seu caixão teve de permanecer integralmente fechado", explicou.



"Toda a família está em choque, pois Amanda teve uma gestação tranquila, sem risco, não possuía

comorbidades ou doenças preexistentes. Todos os fatos já estão sendo apurados perante a 78ª

Delegacia de Polícia de Niterói e a família deixou muito claro que a morte de Amanda e sua bebê

não terá sido em vão. Os responsáveis precisam ser responsabilizados. A justiça será feita", afirmou Tayanna.

Amanda foi sepultada no dia 31 de julho, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.

O que diz a Secretaria de Saúde

Em nota enviada um dia depois da morte, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a Fundação Saúde, que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, disse que "a paciente de 17 anos deu entrada no hospital com 3 centímetros de dilatação e o bebê com menos de 30 semanas de gestação. Devido à prematuridade, a equipe médica adotou o protocolo para tentar manter o bebê na barriga e, assim, estimular a maturidade do feto".



Ainda de acordo com a SES, "[Amanda] vinha sendo monitorada pela equipe médica e a família informada sobre todos os procedimentos adotados. Porém, infelizmente, ela começou a apresentar taquicardia. Foram feitas manobras para reanimação cardio-pulmonar, mas a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória.



A Fundação Saúde disse que se solidariza com a família e se comprometeu, diante das denúncias, em apurar detalhes do caso, e, se necessário, abrir sindicância para avaliar conduta médica.