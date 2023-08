Homem fica ferido após ser baleado durante briga de trânsito em São Gonçalo

Rio - Um homem, de 28 anos, foi baleado durante uma briga de trânsito, na tarde deste sábado (12), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Com esse caso, a cidade registrou duas pessoas feridas por arma de fogo em 24h.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para verificar a entrada de um homem baleado na unidade. A corporação disse que a vítima foi atingida durante uma discussão de trânsito com um outro homem, que sacou uma arma e atirou em sua perna. O crime teria acontecido no bairro Vila Lage.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado de saúde do homem é estável. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Segundo caso em 24h



Na sexta-feira (11), uma passageira de um carro de passeio terminou baleada , em outra briga de trânsito ocorrida no bairro Porto do Rosa, ainda em São Gonçalo. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher estava de carona no carro de um homem, que começou uma discussão no trânsito. O suspeito teria atirado contra o carro e atingido a jovem, de 26 anos, no pescoço.

A mulher foi levada ao Pronto Socorro de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto. Posteriormente, ela foi transferida ao Heat. Seu quadro de saúde continua grave.