Morro do Jordão registra intenso tiroteio no Dia dos Pais

Rio - Moradores do Morro do Jordão, entre os bairros Tanque e Taquara, na Zona Oeste do Rio, viveram um dia de tensão, neste domingo (13), devido a intensas trocas de tiros na região. A comunidade é palco de uma disputa territorial entre traficantes e milicianos.

Informações preliminares apontam que integrantes de uma milícia tentaram tomar o controle da localidade do Comando Vermelho (CV), o que gerou intensos confrontos desde a parte da manhã. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade da troca de tiros em pleno Dia dos Pais.

Disparos e granadas. Morro do Jordão pic.twitter.com/05zclLBvNg — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) August 13, 2023

Ainda segundo relatos, traficantes do CV, que se esconderam em áreas de mata da comunidade, venceram a disputa e expulsaram milicianos que tentaram dominar a região. Uma gravação mostra criminosos comemorando a vitória.

Morro do Jordão!! pic.twitter.com/ErWFJvR1x8 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) August 13, 2023

Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que um policial militar do 18º BPM (Jacarepaguá) ficou ferido por estilhaços depois de um ataque criminoso na região. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde se encontra fora de perigo. Posteriormente, um confronto na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, próximo ao Jordão, terminou com dois suspeitos feridos, um fuzil e uma pistola apreendida.

A Zona Oeste é palco, desde o ano passado, de disputas territoriais entre traficantes e milicianos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos, mas recentemente o tráfico de drogas, em busca de expandir pontos de venda, conseguiu tomar o controle da milícia em diferentes comunidades.