Corregedoria vai analisar câmeras de PMs após mortes de criança e adolescente na Ilha

Apesar do clima de tensão, a Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas estão funcionando nesta manhã. A Secretaria Municipal de Saúde também afirmou que as unidades de saúde atendem normalmente. Na noite de domingo (13), moradores realizaram uma manifestação e atearam fogo em objetos na Avenida Paranapuã, mesmo local onde o adolescente foi baleado. A corporação afirmou que ele estava armado e houve confronto, mas testemunhas contaram que W.E estava na garupa de uma motocicleta que foi abordada e, quando teria levantado os braços, os agentes atiraram. O jovem chegou a ser levado para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu.

Segundo a mãe, W.E completaria 18 anos hoje e ela já havia comprado todo o material para fazer o bolo de aniversário. O corpo do jovem foi sepultado neste domingo, no Cemitério da Cacuia. A morte já tinha provocado protestos no sábado, quando dois ônibus da Transportes Paranapuan foram incendiados. Algumas linhas da viação deixaram de circular na Pedra da Onça e mudaram o ponto final para a garagem da empresa. Nesta segunda-feira, a companhia informou que o itinerário segue normal mas, caso ocorram novos atos, os coletivos seguirão somente até a Cacuia.

No mesmo dia, Eloah Passos foi baleada em casa, enquanto brincava em seu quarto. O tiro que acertou a menina entrou pela janela e deixou a coberta da cama cheia de sangue . Ela foi socorrida por um mototaxista e uma vizinha, mas já chegou sem vida ao Hospital Municipal Evandro Freire. Segundo a PM, enquanto reforçavam o patrulhamento na comunidade, os policiais foram atacados a tiros e manifestantes fecharam as vias no entorno, atiraram pedras contra as viaturas e as equipes. O Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) atuou na ação.



Ainda de acordo com a corporação, enquanto as equipes trabalhavam para liberar o trânsito, o 17° BPM foi informado sobre uma criança baleada no Morro do Dendê e socorrida por familiares. "Ressaltamos que não havia operação policial no interior da comunidade", disse a Polícia Militar em nota. Entretanto, parentes da criança afirmaram que não havia troca de tiros no momento em que ela foi ferida e que o disparo partiu de policiais militares que atuaram na região. O corpo da vítima será sepultado às 13h no Cemitério da Cacuia.