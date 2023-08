Ministério convoca reunião com polícias brasileiras após ação com mortes de adolescente e criança

Rio - O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) vai marcar uma reunião com as ouvidorias das polícias dos estados brasileiros, nesta segunda-feira (14), para discutir a ação da Polícia Militar fluminense que provocou as mortes de um adolescente e uma criança, no último sábado (12), na Ilha do Governador, na Zona Norte. O ministro Silvio Almeida também virá ao Rio de Janeiro para o lançamento da Operação Inverno Acolhedor, na tarde de hoje.

Segundo a PM, a morte do adolescente aconteceu durante um patrulhamento na Rua Paranapuã, depois que notaram dois homens em uma motocicleta e o garupa com uma pistola na cintura. Na tentativa de abordagem, W.E teria atirado contra os agentes e houve confronto, que o deixou ferido. O baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Mas, testemunhas contaram que quando ele teria levantado os braços, os agentes atiraram. O corpo do jovem, que completaria 18 anos hoje, foi sepultado no domingo (13), no Cemitério da Cacuia.

Rio vai receber R$ 700 mil pela Operação Inverno Acolhedor

Além de debater a ação policial na Ilha do Governador, o Ministério dos Direitos Humanos lança às 16h desta segunda-feira, a Operação Inverno Acolhedor, para prevenir o adoecimento e morte de pessoas em situação de rua, por conta do frio intenso nas regiões Sul e Sudeste. A ação contará com investimento de R$ 5 milhões e será realizada por meio de convênios com apoio de municípios, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Somente para o Rio de Janeiro, serão destinados R$ 700 mil este ano.

O evento acontece na Prefeitura do Rio e contará com a participação de autoridades do Legislativo e do sistema judiciário. A medida pretende distribuir itens de proteção térmica, além de serem desenvolvidas ações do poder público voltadas ao acolhimento das pessoas em situação de rua, para promover orientação a essa população sobre cuidados com a saúde e o funcionamento da rede de serviços especializados no atendimento deste público. No último dia 11, Silvio Almeida lançou a operação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.