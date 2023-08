Corpo é encontrado decapitado e sem os pés na Praia da Reserva

Rio - Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (14) na Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada decapitada e sem os pés por um morador que caminhava na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 e realizou a retirada do corpo do mar.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram até o local e encontraram a vítima em avançado estado de decomposição. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio, onde será submetido a processo de identificação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).