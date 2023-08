Bombeiros encontram corpo na Praia do Recreio dos Bandeirantes

Rio - Equipes de buscas do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta segunda-feira (14), um cadáver entre a Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O corpo pode ser do adolescente que se afogou há dez dias na Praia de Ipanema , na Zona Sul do Rio. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio, onde passa por perícia.

As buscas pelo jovem de 13 anos entrou no décimo dia nesta segunda-feira (14) e contou com a ajuda de motos aquáticas. A família do desaparecido foi informada sobre a localização de um cadáver e vai acompanhar a perícia. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar o corpo.

De acordo com o relato do pai, André Soares, o adolescente era calmo, tinha medo do mar e, por isso, não entrava sozinho. Ainda segundo ele, o menino estava de costas na beira d'água quando veio uma onda forte e o levou. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas não tiveram sucesso.



A família de D. M. está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro e arcar com os custos de deslocamento e alimentação para acompanhar as buscas presencialmente. A família, que mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vai todos os dias até a Zona Sul para assistir as buscas, que seguem de forma ininterrupta. A meta inicial era de R$ 700, no entanto, já foi arrecadado mais de R$ 2,9 mil.