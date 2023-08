Polícia realiza ação contra quadrilha suspeita de fraudar documentos para vender terrenos no Rio

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (15), uma operação contra uma associação criminosa especializada na falsificação de documentos e estelionato envolvendo imóveis. O esquema consiste em transferir a propriedade sem a permissão dos verdadeiros donos. Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) buscam cumprir 10 mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e no Centro do Rio.

As investigações começaram a partir da prisão de Tiago Endrigo da Silva, 39 anos, e Edvan dos Santos Pereira Bernardo, 36 anos, em maio de 2023. Eles estavam tentando realizar uma golpe milionário no Recreio dos Bandeirantes, vendendo um grande terreno com documentos falsos na mesma região por 3,5 milhões de reais, quando foram surpreendidos.

Na tentativa de executar o golpe, a dupla forjou e registrou mudanças no contrato social da empresa que possuía o terreno. Através dessas alterações, os criminosos transferiram o controle da empresa para terceiros, colocaram o terreno à venda e ofereceram-no a um representante de uma empresa imobiliária local.



O plano foi descoberto porque o representante era o proprietário legítimo da empresa fraudada e, consequentemente, o verdadeiro detentor do terreno. Ao receber toda a documentação, ele percebeu que mudanças contratuais não autorizadas haviam sido feitas sem seu conhecimento, com assinaturas e documentos falsificados. Ele, então, continuou as negociações com os golpistas para que a Polícia Civil pudesse monitorar a situação.



Durante uma reunião presencial para negociar o terreno, os criminosos foram surpreendidos pelos policiais da 42ª DP. Na ação, os agentes constataram que Tiago estava usando uma identidade falsa em nome da pessoa cujas informações foram usadas para fraudar a empresa da vítima.