Comerciante morto a tiros na Zona Oeste será enterrado no Cemitério do Catumbi

Rio - O corpo do comerciante Raimundo Ubiratan de Souza Lima, de 62 anos, mais conhecido como Bira, será sepultado na tarde de quarta-feira (16), no Cemitério do Catumbi, na Zona Central do Rio. O velório terá início às 12h na capela G, e o enterro será às 14h.



Bira era dono do bar Cantinho do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e foi executado a tiros na manhã de segunda-feira (14) por um grupo de criminosos quando abria o estabelecimento. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a motivação e autoria do crime.

Assustados com a brutalidade do crime, familiares, amigos e clientes de longa data do dono do tradicional estabelecimento na região lamentaram a morte de Raimundo Ubiratan. "Tive uma honra em conhecer esse guerreiro trabalhador. Meus sentimentos toda família. Camarada gente fina", escreveu um cliente. Bira deixa quatro filhos.

Moradores da região dizem que a motivação do crime pode estar ligada à milícia que cobra uma taxa de segurança ilegal para os comerciantes da região. Os criminosos, que ainda não foram identificados pela Polícia Civil, conseguiram fugir após o crime. O local do homicídio passou por perícia e a DHC realiza diligências.