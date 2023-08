Homem é empurrado de BRT e preso por importunação sexual contra passageira

Rio - Um homem foi empurrado de um ônibus e preso por importunação sexual, após assediar uma passageira do BRT, nesta terça-feira (15). A vítima, que não foi identificada, e Leonardo Brito Rodrigues seguiam para o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, e o ataque aconteceu quando o articulado em que estavam entrou no túnel da Grota Funda, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no momento em que entraram no túnel, Leonardo colocou o órgão genital para fora da roupa e se esfregou na mulher, que gritou, chamando atenção dos passageiros. Revoltado com a situação, um homem empurrou o suspeito para fora do ônibus, na Avenida das Américas.

Inicialmente, os agentes do BRT Seguro acreditaram que Leonardo era uma vítima que havia caído do coletivo. As equipes localizaram mulher que sofreu a importunação sexual, que o identificou como o autor do crime. Por conta da queda do articulado, o homem acabou fraturando a perna e precisou ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e está internado sob custódia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele é estável. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e o suspeito autuado em flagrante por importunação sexual.