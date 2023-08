Presa pelo sequestro e morte de professora na Zona Oeste era foragida da Justiça

Rio - Paula Custódio Vasconcelos, de 33 anos, suspeita de envolvimento no sequestro e morte da professora Vitória Romana Graça, 26 , era considerada foragida da Justiça. A mulher foi condenada a seis anos de prisão pelo crime de roubo majorado, em 2014, mas não cumpriu sua pena.

Neste domingo (13), a juíza Daniele Lima Pires Barbosa manteve, durante audiência de custódia , a detenção de Paula em relação ao seu mandado de prisão em aberto pelo crime de 2014. Na decisão, a magistrada determinou que a mulher seja encaminhada ao presídio com o objetivo de cumprir a pena já imposta pela Justiça.

"Determino a transferência do preso para estabelecimento penal compatível com o determinado em sentença - fechado, caso não haja decisão/sentença/acórdão em outros autos fixando regime mais grave incompatível", escreveu.

A mulher foi condenada a seis anos, dois meses e 20 dias pelo crime de roubo majorado em 2014. Ela começou a cumprir a pena em 2013, ano em que o crime aconteceu, mas fugiu do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, Zona Norte do Rio, dois anos depois quando cumpria a pena em regime semiaberto.

Com a sua prisão, na última sexta-feira (11), Paula voltará para o sistema penitenciário para cumprir o quatro anos que faltam sobre este crime.

Sequestro e morte de professora

Paula foi presa enquanto fugia pela Avenida Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, junto com sua filha, de 14 anos. Ambas são suspeitas de sequestrarem e matarem a professora Vitória Graça. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará.

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha, que são ex-sogra e ex namorada da vítima, respectivamente, teriam cometido o crime por questões financeiras . Aos policiais da 35ª DP (Campo Grande), uma testemunha relatou que Vitória ajudava financeiramente a adolescente. Após o término da relação, a ajuda também acabou. Com isso, a mãe da jovem foi ao colégio em que a professora trabalhava, na quinta-feira (10), para tirar satisfações. No mesmo dia, Vitória teria encontrado a ex-sogra e a ex-namorada para uma conversa.