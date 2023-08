Trio é preso após sequestrar e manter dupla refém em Iguaba Grande

Rio - Três homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (16), após sequestrar e manter como reféns duas pessoas em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio. Três revólveres foram apreendidos na ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Iguaba Grande) foram acionados para uma ocorrência de sequestro de três pessoas pessoas no bairro Nova Iguaba. O comando da unidade informou que, durante patrulhamento na Estrada da Capivara, um homem, que seria uma das vítimas do crime, disse que a sua mulher e um de seus funcionários estavam sendo mantidos reféns na sua casa.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram até o local apontado pelo homem e encontraram os três suspeitos com as outras duas vítimas, que estavam amarradas dentro da residência, mas sem ferimentos.

O trio foi preso e junto com eles três revólveres, um carro, um relógio e dois celulares foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 129ª DP (Iguaba Grande).