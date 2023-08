Polícia investiga se suspeito premeditou agredir filho de 6 anos da namorada na Baixada

Rio - A Polícia Civil tem como principal linha de investigação que Marco Antônio de Oliveira Júnior, de 29 anos, premeditou agredir o filho da namorada, de 6 anos. O crime aconteceu nesta terça-feira (15), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e a criança foi encontrada desacordada dentro do banheiro de casa. O momento foi presenciado pela irmã da vítima, de 4 anos, que pediu socorro a uma tia e contou que o companheiro da mãe havia sido responsável pelo ataque.

De acordo com o delegado José Mário Salomão de Omena, Marco Antônio tinha a intenção de matar o menino, mas ainda não se sabe o que o motivou. Na manhã do crime, ele saiu da casa da namorada cerca de uma hora antes dela ir trabalhar e voltou depois que a mulher já havia deixado a residência. O titular da 58ª DP (Posse) também relatou que uma filmagem flagrou o suspeito chegando ao local na garupa de uma motocicleta e agentes atuam para identificar e localizar o condutor do veículo.

"Não tenho dúvida de que tenha sido ele. Ele largou o garoto desacordado no banheiro, eu imagino que ele pensou que já tinha matado. Ele enforcou o garoto, espancou, parece que até mordeu, tem lesões que sugerem mordida, mas só o perito vai poder dizer isso. Eu não sei o que se passava na cabeça desse investigado, mas ele foi lá para matar o garoto. A linha principal de investigação é uma premeditação, ele esperou a mãe sair para voltar, não pode ser diferente, ele não tinha nada para fazer lá", declarou o delegado.

Além da vítima e da menina de 4 anos, a irmã mais velha, de 8 anos, também estava na casa. As crianças serão ouvidas por psicólogos especializados da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), enquanto as testemunhas e parentes do menino vão prestar depoimento nos próximos dias. A distrital realizou buscas em diversos endereços no últimos dois dias, mas ainda não localizou o suspeito. Os agentes estiveram na casa do homem e encontraram apenas um chuveiro ligado. Os policiais civis acreditam que Marco Antônio possa ter fugido ao ver a viatura.

"Com ele preso, as outras testemunhas, que ficaram com medo da barbaridade, vão ter coragem de falar e aparecer", justificou Omena. Marco Antônio pode responder pelo crime de tentativa de homicídio. O delegado descartou a participação da mãe nas agressões. Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou, nesta quinta-feira (17), que o menino permanece internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), no bairro da Posse, e seu quadro é considerado estável.