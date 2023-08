Polícia prende criminoso acusado de praticar latrocínio contra motorista de aplicativo

O crime aconteceu no dia 21 de junho de 2022, na esquina das Ruas Acapu e Carolina Assis, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. A vítima participou, quando bebê, da novela 'Barriga de Aluguel', exibida nos anos 90. Ele interpretou o filho de Clara (Cláudia Abreu) e Ana (Cássia Kis).O primeiro criminoso preso pela morte da vítima foi Tiago da Silva Freitas Rosas, de 22 anos, conhecido como 'Burgão', comparsa de Play. Ele se entregou na Cidade da Polícia (Cidpol) , em agosto do ano passado.De acordo com as investigações, o motorista de aplicativo trafegava pela Rua Acapu, dirigindo um carro Renault Sandero, cor branca, quando foi abordado por Tiago e Carlos Vinicius em uma moto. Os criminosos, usando uma mochila de aplicativo de entrega, emparelharam com o veículo da vítima e deram ordem de parada, anunciando o assalto.Em seguida, Tiago foi até a porta do carro da vítima, dando cobertura para Carlos poder entrar no Sandero. Através de uma câmera de segurança, é visível que Bruno não reage ao assalto, mas mesmo assim os criminosos atiram contra ele. A DHC constatou que Tiago fez um disparo de arma contra Bruno, que caiu morto no chão da rua. Na sequência, Tiago fugiu de moto e Carlos levou o carro da vítima. O automóvel foi encontrado no dia seguinte, inteiramente carbonizado, na Rua Antenor Costa, em Turiaçu, na Zona Norte.