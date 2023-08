Dois homens são mortos a tiros em Seropédica

Rio - Dois homens foram mortos a tiros, na tarde desta quinta-feira (17), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Informações preliminares apontam que a dupla estava cobrando taxas ilegais de comerciantes e, por isso, foram assassinados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Boa Esperança. Em um dos comércios da região, um dos homens foi encontrado morto. Diversas balas ficaram no chão do estabelecimento próximo ao corpo.

Testemunhas relataram que o homem foi morto porque estava "cobrando à toa", o que gerou a revolta de criminosos da região. Em outro local, um segundo homem, que fugiu do primeiro ataque, foi encontrado morto a tiros dentro de uma construção.

Os fatos foram comunicados à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, a especializada investiga a morte de Erasmo da Cruz do Desterro e de outro homem, ainda não identificado. A perícia foi feita no local e os agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

Erasmo foi preso em fevereiro deste ano no mesmo bairro onde foi morto. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelos crimes de extorsão e constituição de milícia privada. Na denúncia, o homem seria responsável por extorquir comerciantes da região sob ordens de um miliciano conhecido como Tubarão. A Justiça do Rio rejeitou a denúncia por falta de provas em julho deste ano e o homem foi solto.