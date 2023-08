Justiça arquiva processo movido por PM que teria invadido terreno de idoso no Recreio

Francisco de Assis Ferreira Pereira movia contra um idoso que teve o seu terreno

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) arquivou o processo que o policial militarmovia contra um idoso que teve o seu terreno supostamente invadido pelo próprio PM no Recreio dos Bandeirantes , Zona Oeste do Rio. A decisão foi da juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal, publicada em maio deste ano. A magistrada considerou que o policial desistiu da queixa-crime e não apresentou provas sobre a posse do terreno. "O prazo se esgotou sem iniciativa da parte interessada", escreveu a juíza.

Há ainda um outro processo em andamento, aberto pela família do idoso, que acusa o PM de apropriação indevida do terreno com uso de documentação falsa. No processo, a filha do idoso alega que Francisco não tem como provar que o terreno pertence a ele. "Temos um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) que comprova que houve adulteração em várias folhas da suposta escritura. É um laudo de um órgão público, não foi de nenhuma empresa privada, isso reforça ainda mais a veracidade do resultado. Além disso, o cartório que lavrou o documento é o 7º Ofício de Notas de Niterói, que foi interditado por fraudes", diz.



No documento periciado pelo ICCE, ao qual o DIA teve acesso, consta que houve adulteração em três folhas. No laudo, foi concluído que houve "substituição de folha" e "selo de fiscalização com marca de carimbo descontínua".



Segundo as investigações, para ocupar o terreno Francisco chegou ao local acompanhado de outros cinco policiais militares armados, entre eles estava o major Edson Raimundo dos Santos, condenado a 13 anos de prisão pela tortura e morte do pedreiro Amarildo Souza. Francisco é lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e, após a denúncia de invasão, ele passou a ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, além da 42ª DP (Recreio).



A reportagem tenta contato desde quarta-feira (15) com o policial Francisco de Assis. O espaço está aberto para manifestação.