Polícia Civil prende 22 criminosos por golpe do falso empréstimo na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil prendeu 20 mulheres e dois homens, nesta quinta-feira (17), por aplicarem o golpe do falso empréstimo consignado. Os agentes da 44ª DP (Inhaúma) descobriram que o grupo atuava em Inhaúma, na Zona Norte, mas havia mudado o escritório onde o esquema acontecia para o bairro de São Cristóvão, na mesma região. Com a chegada das equipes, os integrantes da quadrilha tentaram fugir e quatro pessoas conseguiram deixar o local.

De acordo com a Polícia Civil, o escritório funcionava em uma sala do terceiro andar de um prédio e os criminosos chegaram a ser alertados sobre a presença dos agentes por uma pessoa que vigiava o local. No espaço, foram encontradas várias estações de trabalho com computadores e anotações com o roteiro da abordagem às vítimas, além de frases sobre a produtividade da quadrilha. Os integrantes se passavam por agentes bancários e com os dados dos clientes dos bancos verdadeiros, ofereciam empréstimos para quitação de dívidas.

"Os infratores obtêm arquivos com dados sobre pessoas que possuem empréstimos consignados, que também está a situação financeira desse propenso alvo. Então, eles ligam para essa pessoa, pode ser através de ligação telefônica ou até de WhatsApp, e ofertam a ela a possibilidade de quitação das parcelas dos empréstimos anteriores, com um novo empréstimo com parcelas mais suaves. Após a realização do empréstimo, que eles dão toda assistência e, inclusive, são feitos através de aplicativos de celular, eles convencem essa pessoa fazer um pagamento via pix para a conta corrente desses infratores. A pessoa passa o valor, na intenção dos infratores regularizarem os débitos anteriores, só que eles não fazem isso e a pessoa fica com mais um empréstimo e um prejuízo, porque ela acaba perdendo o dinheiro desse novo empréstimo", explicou o delegado Roberto Ramos.

Na sala do terceiro andar, os policiais prenderam Letícia Oliveira da Mota; Alíria Evangelista Leite; Manoela Magabeira; Luma Jesus de Brito Maia; Ellen Durans Alves de Oliveira; Juliana Santos de Oliveira; Sttefany Cristina da Silva Coimbra; Lorena Dias da Silva Portella; Ana Luisa Firmino Neto; Mylena Beatriz Planez Marques; Natália de Oliveira Martins; Thaynara Dias Nascimento Gama; Rodrigo Moreira dos Santos; Sérgio Vieira Júnior; Fernanda Cristina Brás; Raysa de Oliveira de Souza; e Larissa Fabiane Leirosa de Souza.

Em seguida, os agentes descobriram que no primeiro andar do mesmo prédio havia um escritório similar, onde prenderam outras cinco mulheres, sendo elas Izabela Rocha dos Santos; Michele Felipe Ferreira da Costa; Rebeca Guasti Maia; Rosivane Dantas Chaves dos Santos; e Tais Nogueira Magalhães. Os criminosos vão responder pelo crime de associação criminosa e as investigações continuam para identificar as vítimas dos golpes.