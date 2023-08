Polícia Militar apreende 31 máquinas caça-níqueis em quatro bingos clandestinos

Rio - A Polícia Militar fechou quatro bingos clandestinos e apreendeu 31 máquinas caça-níqueis, nesta quinta-feira (17), em mais uma etapa da Operação Sossega Leão. As equipes chegaram aos diferentes estabelecimentos no município do Rio, Região Metropolitana e Baixada Fluminense, após informações passadas ao Disque Denúncia. Os responsáveis pelos equipamentos foram autuados pela Lei das Contravenções Penais e liberados.

Na Rua República do Peru, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, equipes do 19º BPM (Copacabana) apreenderam cinco máquinas em funcionamento. Já no Recreio dos Bandeirantes, o 31º BPM (Recreio) encontrou duas máquinas caça-níqueis, um celular, uma mini-impressora, um caderno de resultados e R$ 24, em um bingo na Avenida do Canal das Taxas.



Já em Maricá, na Região Metropolitana, foram apreendidas nove máquinas caça-níqueis do tipo vídeo bingo pelo 12º BPM (Niterói), em um estabelecimento na Rua das Madressilvas, no bairro de Itaipuaçu. Por fim, em Nova Iguaçu, na Baixada, outras 15 máquinas com equipamento de coleta de notas e lacres numerados, além de um globo de bingo foram encontrados por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Rua Lafaiete, em Comendador Soares.

A Operação Sossega Leão da Polícia Militar tem como objetivo coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e eletrônicos e já fechou diversos bingos clandestinos em diferentes pontos do estado. Neste ano, mais de 1,7 mil máquinas de diversos modelos já foram apreendidas em mais de 190 ações. Cerca de 210 envolvidos foram presos e aproximadamente R$ 55 mil arrecadados e apresentados às delegacias de área.



No fim de julho, militares estouraram um bingo clandestino na Praça da Bandeira, que pode ter ligação com o contraventor Bernardo Bello, acusado de ser um dos chefes do jogo do bicho no Rio e que atualmente está foragido pelas mortes de Alcebíades Paes Garcia, o Bid, tio de sua ex-mulher, e do advogado Carlos Daniel Dias André, além de por lavagem de dinheiro. Na ocasião, 114 máquinas caça-níqueis foram apreendidas, dois responsáveis pelo local foram presos e 30 apostadores encaminhados para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) e liberados.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.