Segurança Presente prende homem por manter e agredir mulheres em barco

Rio - Um homem foi preso acusado de agredir duas mulheres em um barco, nesta quinta-feira (17), na Praia de Adão e Eva, em Jurujuba, Niterói, na Região Metropolitana no Rio. A prisão aconteceu quando agentes do Segurança Presente realizavam um patrulhamento no bairro de São Francisco e foram alertados pela população de que as vítimas estavam sendo mantidas dentro de uma embarcação em alto mar.

Ao chegarem à praia, a equipe viu as duas mulheres sendo trazidas por pescadores. Uma delas relatou ter sofrido violência e que o agressor estava fugindo no barco em direção à boca da barra. Com ajuda do grupo, dois policiais conseguiram alcançar o homem, que chegou a levantar a vela da embarcação, acionar o motor e tentar fugir, mas foi impedido depois que um dos agentes atirou contra a peça. Ele foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba) e autuado por lesão corporal.