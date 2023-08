Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de 'mendigato'

Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (18), pedindo informações sobre o mendigato" de Curitiba. Ele foi visto pela última vez em março, na Zona Portuária do Rio, por uma prima da sua ex-mulher, Clarissa Couto, de 41 anos. A parente chegou a enviar uma foto do estado de Rafael para ela. No entanto, segundo informações recebidas por Clarissa nas redes sociais, Rafael também teria sido visto no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na última semana. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Rio - Odivulgou um cartaz, nesta sexta-feira (18), pedindo informações sobre o desaparecimento de Rafael Nunes da Silva , de 41 anos, também conhecido como "" de Curitiba. Ele foi visto pela última vez em março, na Zona Portuária do Rio, por uma prima da sua ex-mulher, Clarissa Couto, de 41 anos. A parente chegou a enviar uma foto do estado de Rafael para ela. No entanto, segundo informações recebidas por Clarissa nas redes sociais, Rafael também teria sido visto no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na última semana. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Rafael nasceu no Paraná, onde ganhou fama após uma foto dele, feita por uma fotógrafa profissional, viralizar nas redes. Na época, ele vivia nas ruas devido à dependência química. Após o reconhecimento, ele se mudou para o Rio de Janeiro e se casou com Clarissa. O casal teve dois filhos e passou a morar em Maricá, na Região Metropolitana do Rio desde 2021, quando se separaram. Mesmo após a separação, Rafael continuou morando e trabalhando no Rio de Janeiro.

Além de ser dependente químico, Rafael sofre de esquizofrenia. Ao lado de sua mulher, o desaparecido passou por diversas recaídas e tentativas de o fazer abandonar a droga. Em 2019, Clarissa o mandou de volta para o Sul para ser internado e viver perto da família, porém, ele continuava a utilizar drogas.



Quem tiver informações sobre o paradeiro de Rafael pode entrar em contato com: (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos 21 98849-6254.