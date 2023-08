Quatro suspeitos de integrar uma milícia são presos em Santa Cruz

Rio - Quatro suspeitos de pertencerem a uma milícia foram presos, na tarde desta sexta-feira (18), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os homens estariam cobrando taxas ilegais de comerciantes na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM), subordinada à corregedoria da corporação, foram acionados para a Avenida Santa Cruz para checar uma informação que chegou pelo Disque Denúncia indicando a presença de homens suspeitos que estariam em um carro realizando cobranças na região.

Os policiais estiveram no local e encontraram o quarteto dentro do veículo. Os suspeitos não resistiram à prisão. Com eles, foram apreendidos quatro pistolas, quatro celulares, munições, dois cordões dourados, um relógio e R$ 262 em espécie.

A ocorrência foi encaminhada para a 36ª DP (Santa Cruz), para onde os presos e o material foram levados.