K9 Apolo morre no Rio; o cão farejador estava aposentado desde 2020

Rio - O cão farejador K9 Apolo morreu, nesta sexta-feira (18), após complicações decorrentes de um problema de saúde em Paraty, na Costa Verde do Rio. Depois de uma década atuando na Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal estava aposentado desde 2020 . A PRF lamentou profundamente o falecimento do ex-integrante e se solidarizou com seus tutores e admiradores.

K9 Apolo integrava o Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ), tendo iniciado as atividades em 2010 no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira policial, acumulou inúmeras apreensões, somando em seu currículo, 1,5 tonelada de cocaína, 3,3 toneladas de maconha, 12 fuzis , 35 pistolas, 123 carregadores e mais de 18 mil munições de diversos calibres.



Da raça pastor belga de malinois, o animal nasceu em junho de 2009 e foi aprovado no Curso de Operações com Cães da PRF no ano seguinte, passando por inúmeros testes e provas para sua certificação. Quando passou para a inatividade, em 2020, o agente canino foi aproveitar a aposentadoria com uma família em Paraty.