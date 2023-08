Polícia investiga corrida de cavalos em Duque de Caxias; assista ao vídeo

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar uma corrida de cavalo que teria acontecido, na noite desta quinta-feira (17), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os animais correndo em alta velocidade e puxando seus condutores.

A gravação aconteceu na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Nas imagens, dois cavalos competem enquanto são conduzidos por homens. Os animais usam proteção na cabeça e nas pernas, sendo diferenciado pelas cores branca e vermelha. Diversos motociclistas acompanham a competição.

Polícia investiga corrida de cavalos em Duque de Caxias.#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/GuIynHiCfP — Jornal O Dia (@jornalodia) August 18, 2023

O vídeo original foi postado em um perfil no TikTok e já teve mais de 170 mil visualizações. O fato gerou contradição na internet. Alguns usuários brincaram e riram da situação. Outros contestaram. "Perigo pra todos os envolvidos e maus tratos com o animal, que não tem o cascos e falanges apropriadas pra correr no asfalto. Há sim essa modalidade esportiva, mas os animais são muitíssimos bem tratados e trabalham nas melhores condições possíveis. Correr no asfalto é um crime", escreveu um internauta.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) está analisando as imagens do fato. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.