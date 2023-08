Rua da Praça Seca é interditada por manifestantes devido ação policial

Rio - Moradores da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, interditaram, na noite desta sexta-feira (18), a Rua Cândido Benício por causa de uma atuação policial na região. Os manifestantes colocaram fogo em objetos para bloquear o trecho.

Segundo informações preliminares, um homem teria sido baleado durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade. Internautas compartilharam nas redes sociais dizendo que a região vive um clima de guerra.

"Pessoal não conseguindo ir para casa porque o Bope fechou a entrada da Chacrinha, sentido Tanque fechado e do uma pista livre pra Praça-Seca, um bando de gente na rua olhando, um clima terrível", publicou uma pessoa no Twitter.



A Rua Cândido Benício foi liberada completamente por volta das 22h05, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram acionados para o local em busca de reforçar o policiamento.

Questionada sobre a informação de um homem baleado na região, a PM ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Prisão de gerente do tráfico

Agentes do Bope prenderam, nesta quinta-feira (17), um homem apontado como gerente geral do tráfico da comunidade da Chacrinha, na Zona Oeste. Com ele, os policiais encontraram dois fuzis. Desde o fim de semana, a região é palco de confrontos entre criminosos. O suspeito, identificado como Thalles, foi levado para a 32ª DP (Taquara).

Segundo informações preliminares, após uma invasão de milicianos na comunidade vizinha, o Morro do Jordão, na noite desta quarta-feira (16), traficantes teriam recuado para o Morro da Chacrinha. Nas redes sociais, moradores relataram que o Morro do Jordão está dominado por paramilitares após os intensos confrontos. "Os traficantes que dominavam a comunidade recuaram para a Chacrinha. Com isso, os milicianos estão no poder de 100 % do Morro do Jordão", escreveu um.

Nesta quarta-feira (16), por volta das 17h02, o aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou uma intensa de troca de tiros na região. Novos tiroteios foram registrados entre 18h11 e 19h25. Um morador compartilhou que teve sua janela atingida por um disparo. Um carro estacionado também foi atingido por um tiro de fuzil próximo a comunidade. Além disso, um cachorro da raça Shih-Tzu foi vítima do confronto. O animal, que estava na varanda no momento em que foi atingido, foi levado ao veterinário.

Há anos, o local tem sido palco de constantes disputas territoriais entre traficantes e milicianos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos, mas recentemente o tráfico de drogas, em busca de expandir pontos de venda, conseguiu tomar o controle da milícia em diversas comunidades.

Tensão no fim de semana

Depois, os agentes registraram trocas de tiros em uma área de mata entre o Jordão e a comunidade da Chacrinha, na Praça Seca. Traficantes do Comando Vermelho (CV) se esconderam na região para confrontar milicianos que tentaram tomar o controle do Morro do Jordão.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para dar apoio aos agentes do 18º BPM no local. Na Chacrinha, as equipes entraram em confronto armado com criminosos. Dois suspeitos foram localizados feridos com um fuzil e uma pistola. Ambos foram socorridos e encaminhados à UPA da região.