Polícia reforça policiamento na comunidade da Chacrinha após noite de tiroteio

Rio - O policiamento na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, foi reforçado neste sábado (19) após a morte de um homem durante um confronto entre policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e criminosos . A intensa troca de tiros aconteceu na noite de sexta-feira (18) e resultou em um protesto na Rua Cândido Benício, na comunidade. Os manifestantes atearam fogo em objetos para bloquear o trecho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Bope realizavam um ação na região, quando os policiais foram recebidos a tiros por criminosos armados. Houve confronto e, ao fim dos disparos, os PMs encontraram um suspeito caído no chão. Na ação, um rádio transmissor foi apreendido.



O ferido, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes estão em diligências e levantam informações para esclarecer os fatos.

Ainda de acordo com a PM, nas últimas 24 horas, dois fuzis foram apreendidos na comunidade com o gerente do tráfico de drogas da região, identificado como Thalles. O criminoso foi levado para a 32ª DP (Taquara) e permanece preso.

Clima instável

Desde o fim de semana, a região é palco de confrontos entre criminosos. Segundo informações preliminares, após uma invasão de milicianos na comunidade vizinha, o Morro do Jordão, na noite desta quarta-feira (16), traficantes teriam recuado para o Morro da Chacrinha.

Nas redes sociais, moradores relataram que o Morro do Jordão está dominado por paramilitares após os intensos confrontos. "Os traficantes que dominavam a comunidade recuaram para a Chacrinha. Com isso, os milicianos estão no poder de 100 % do Morro do Jordão", escreveu um.