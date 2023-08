TJRJ mantém prisão de envolvido na morte de professora em Senador Camará

Em depoimento à 35ª DP (Campo Grande), que investiga o caso, Edson confirmou que foi até a escola onde a vítima trabalhava com sua irmã, porque ela não queria que o namoro da professora com a filha terminasse, já que obtinha vantagens financeiras por causa da relação. Ele também revelou que Vitória marcou de ir na casa de Paula na noite do dia 10 de agosto para terminar a conversa iniciada na instituição e, assim que chegou à residência, foi imobilizada pelo trio.

Em seguida, a mulher foi amarrada em uma cadeira com fita adesiva e obrigada por Paula a fazer transferências via PIX. Quando o trio não conseguiu mais dinheiro, a mãe decidiu ir até a casa da professora com a filha para pegar objetos de valor e voltaram com um botijão de gás, roupas de cama, panelas e produtos de beleza. A ex-sogra ainda ligou para a mãe da vítima para simular um sequestro-relâmpago. No entanto, ela não conseguiu fazer a transferência exigida de R$ 2 mil. Edson revelou também que mesmo se o pagamento fosse feito, a professora seria morta a pedido de Paula.