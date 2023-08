Tiroteio no Terreirão deixa um homem morto e outros três feridos

Rio - Um homem morreu e outros três ficaram feridos durante um confronto na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na sexta-feira (18). De acordo com relatos, os disparos aconteceram por volta das 23h20, na Rua do Arquiteto e em pontos das Avenidas Gilka Machado e Canal das Taxas, entre milicianos e traficantes, que disputam o controle do território. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos baleados sendo carregado por moradores.

Segundo a Polícia Militar, no tiroteio na Rua do Arquiteto, quatro homens acabaram feridos e um deles não resistiu. Os outros três baleados foram socorridos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não há informações sobre os estados de saúde. No local, o 31º BPM (Recreio) apreendeu uma pistola calibre 9mm caída no chão. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.