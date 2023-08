Passagem de frente fria traz chuva para o Rio neste domingo

Rio - O domingo (20) amanheceu chuvoso para os cariocas e, após a passagem de uma frente fria sobre o oceano, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera vão manter o tempo instável na cidade. Às 11h40, o município entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a forte nas próximas três horas, acompanhadas de raios. Ao longo do dia, o céu fica nublado a encoberto, com ventos moderados, entre 18,5 km/h a 51,9 km/h. A máxima prevista para hoje é de 29°C e mínima de 16ºC.



O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Pode haver nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva formados sobre a região do Médio Paraíba já atuam sobre a região de Itaguaí e se deslocam para a capital fluminense. Há ainda condição de instabilidade atmosférica favorável à rápida formação de outros núcleos sobre o município. Até o momento, não foram registradas ocorrências como bolsões d'água, quedas de árvores e acionamento de sirenes.



A chuva deste domingo não afastou os corredores da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que teve início a partir da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, com percurso passando por ruas de Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo, Aterro do Flamengo e Centro. O tempo instável também não foi empecilho para os atletas que competem no Campeonato Estadual de Triathlon, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes.

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, na segunda-feira (21), áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera provocarão pancadas de chuva moderada nos períodos da madrugada e manhã, que podem passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. O céu ficará nublado a parcialmente nublado, com ventos moderados a fortes. O dia pode registrar máxima de 32ºC e mínima de 18ºC.

Entre a terça-feira (22) e quarta-feira (23), o tempo fica estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas elevadas, podendo ter máximas de 33ºC e 37ºC e mínimas de 17ºC e 19ºC, respectivamente. No período da tarde de quarta-feira, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores próximos de 30%.



Na quinta-feira (24), a aproximação e passagem de uma frente fria causa aumento de nebulosidade, com céu claro passando a nublado. Há previsão de pancadas de chuva moderada, isolada, a partir da noite, podendo passar de 10mm/h em pelo menos um ponto do município. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes, entre 52 km/h a 76 km/h, e as temperaturas em declínio, com máxima de 34ºC e mínima de 20ºC.