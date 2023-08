Líder de milícia de São João de Meriti é preso na comunidade do Terreirão

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite deste sábado (12), um criminoso apontado como líder de uma milícia que atua em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Uma ação da 12ª DP (Copacabana) localizou Alexandre da Silva Machado, conhecido como Bob Lerdo, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, e contra ele foram cumpridos três mandados de prisão pelo crime de organização criminosa.



De acordo com as investigações, Bob Lerdo assumiu a liderança do grupo paramilitar, que explora a distribuição ilegal de sinal de televisão por assinatura e internet, depois que o então chefe, o sargento do Exército José Carlos Ferreira Júnior, o Júnior Gringo, foi morto em um confronto com agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), no dia 18 abril deste ano, também no Recreio.

As investigações descobriram ainda que Alexandre começou fazendo instalações dos serviços clandestinos para a milícia e, com o tempo, passou a ser o responsável pela contabilidade do serviço conhecido como "gatonet". Além disso, Bob Lerdo vinha sendo investigado por estelionato pela 42ª DP (Recreio), por alugar apartamentos na região utilizando documentos falsificados. O preso foi levado para a 12ª DP, de onde será encaminhado ao sistema prisional.

Fim de semana de tensão no Terreirão

Nesta sexta-feira (18), um homem morreu e outros três ficaram feridos em um confronto no Terreirão. De acordo com relatos, os disparos aconteceram por volta das 23h20, na Rua do Arquiteto e em pontos das Avenidas Gilka Machado e Canal das Taxas, entre milicianos e traficantes que disputam o controle do território. Na primeira, quatro homens acabaram feridos e um deles não resistiu. No local, o 31º BPM (Recreio) apreendeu uma pistola calibre 9mm caída no chão. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.