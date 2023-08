Chaves de ônibus da linha 388 são furtadas em Santa Cruz

Rio - Criminosos furtaram as chaves de dois ônibus da linha 388 (Cesarão x Candelária), na manhã deste domingo (20), no ponto final da frota, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (RioÔnibus), os veículos foram levados para manutenção na garagem da empresa e estarão de volta à operação nesta segunda-feira (21). A Polícia Militar não informou se foi acionada para essa ocorrência.

Segundo a Secretaria municipal de Transportes (SMTR), o trajeto de ida e volta da 388 é de 140 quilômetros, sendo considerada a maior entre as linhas urbanas da cidade. Os ônibus saem do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e vão até a igreja da Candelária, no Centro do Rio.

Antes, a linha era operada pela Viação Algarve, mas atualmente a responsável é a empresa de Transportes Campo Grande. Desde o início de agosto a frota passou por mudanças, como a diminuição do intervalo da circulação e aumento do número de veículos.

Linha 388 integra plano de serviço complementar da prefeitura do Rio

Em 1º de junho passou a vigorar um acordo judicial firmado entre o município do Rio, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. Só na Zona Oeste, são 26 linhas a mais. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Até o momento, são 75 serviços de ônibus a mais na cidade e a linha 388 (Cesarão x Candelária) está incluída neste plano. Na última sexta-feira (18), a linha passou a circular com 12 ônibus, dois a mais do que o oferecido aos passageiros.