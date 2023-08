Homens são presos com armas e carro roubado na Zona Oeste

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) com armas e um veículo roubado na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, no último sábado (19). De acordo com a corporação, a prisão dos criminosos se deu após uma ação de inteligência da corporação.



Com os presos também foram apreendidos carregadores, munições, celular e dinheiro em espécie. As armas apreendidas eram pistolas de 9mm.

A dupla foi encaminhada para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.