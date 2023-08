Jovem é esfaqueada durante assalto no Centro do Rio

Rio - Uma mulher de 24 anos foi esfaqueada durante um assalto na tarde deste domingo (20) na Cidade Nova, próximo à sede da Prefeitura. A vítima, que não foi identificada, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, sendo posteriormente transferida para um hospital da rede privada. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, a mulher estava passando com o namorado em uma das escadas de saída da passarela do metrô quando foi abordada por dois criminosos. Ela foi atingida na cintura e teve seus pertences levados. Equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionadas, realizaram buscas pela região, mas ninguém foi encontrado. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova), que está investigando o caso.