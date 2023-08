Criança agredida pelo namorado da mãe recebe acompanhamento psicológico

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, nesta segunda-feira (21), o menino permanece internado na ala pediátrica da unidade de saúde, recebendo suporte das equipes médicas e de enfermagem, e seu quadro é considerado estável. As agressões contra a vítima foram presenciadas pela irmã de 4 anos, que pediu socorro a uma tia e contou que o companheiro da mãe havia sido responsável pelo ataque. A criança foi encontrada desacordada no banheiro de casa, no Parque das Palmeiras.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que Marco Antônio premeditou a agressão e tinha a intenção de matar o menino. Na manhã do crime, ele saiu da casa da namorada cerca de uma hora antes dela ir trabalhar e voltou depois que a mulher já havia deixado a residência. Uma filmagem flagrou o suspeito chegando ao local na garupa de uma motocicleta e agentes atuam para identificar e localizar o condutor do veículo.