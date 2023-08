Polícia apura suposto caso de agressão a mulher em Copacabana

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar agressões sofridas por uma mulher dentro de um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O principal suspeito é o seu companheiro, que ainda a teria mantido em cárcere privado.

Andressa Maria de Melo Campista, de 24 anos, teria sofrido diversas violências psicológicas e físicas durante um período de um ano de relacionamento com o suspeito. Em um desses episódios, o homem teria cortado a vítima com uma gilete, dado um soco em seu rosto e a obrigado a tomar um remédio. A família do homem seria cúmplice nos crimes.

Depois de outra agressão, a mulher conseguiu fugir e pedir socorro a um vizinho. Andressa ficou internada por dois dias no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, de onde foi transferida nesta segunda-feira (21) para outra unidade de saúde.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes sobre a paciente.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e será encaminhado à 13ª DP (Ipanema), que dará continuidade às investigações. "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", explicou a instituição.