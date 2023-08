Idosa morre após ser empurrada por homem em rua na Tijuca; veja vídeo

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa que foi empurrada por um homem, ainda não identificado, no último dia 27 de julho, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Marília Carvalho, de 83 anos, estava internada em estado grave após quebrar o fêmur e a bacia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (20). A 19ª DP (Tijuca) investiga o caso e tenta localizar o agressor.

Câmeras de segurança da rua registraram o empurrão. Nas imagens é possível ver um homem de bermuda e camisa vermelha empurrando a idosa em direção ao chão. Por causa da queda, Marília também bateu com a cabeça no solo. Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento que idosa de 83 anos é empurrada por homem na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. O caso aconteceu no dia 27 de julho.



Crédito: Reprodução/Redes sociais#ODia pic.twitter.com/gAQANeTqae — Jornal O Dia (@jornalodia) August 21, 2023

Nas redes sociais, uma conhecida da idosa lamentou a morte dela. "Descanse em paz. É só o que podemos dizer sobre a senhora de 83 anos que foi covardemente empurrada por um desconhecido numa rua da Tijuca. Quebrou o fêmur e a bacia e depois de dias de agonia veio a falecer ontem", escreveu.

Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Marília.