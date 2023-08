Tiroteio termina com homem baleado no Recreio

Rio - Um homem foi baleado durante um tiroteio na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (21). De acordo com testemunhas, suspeitos em um carro teriam passado atirando na altura do Posto 11.Segundo a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. No local os policiais encontraram a vítima baleada.O homem, ainda não identificado, foi socorrido em estado por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).Na última sexta (18), um homem morreu e outros três ficaram feridos durante um confronto na comunidade do Terreirão, também no Recreio. De acordo com relatos, os disparos aconteceram por volta das 23h20, na Rua do Arquiteto e em pontos das Avenidas Gilka Machado e Canal das Taxas, entre milicianos e traficantes, que disputam o controle do território.