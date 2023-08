Barbeiro morto após evento Garota Vip será enterrado nesta terça-feira

Rio - Familiares e amigos se despedem de Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 35 anos, na tarde desta terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte. O barbeiro foi encontrado morto no domingo (20), horas depois do Garota Vip, em um terreno da Aeronáutica, ao lado do local onde ocorreu o evento, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. O corpo do homem será velado a partir das 13h e o sepultamento está previsto para às 15h. A vítima deixa dois filhos, uma bebê de oito meses e um menino de 4 anos.

Inicialmente, a família acreditou que ele poderia ter morrido ao cair do muro que cerca a área militar, mas souberam, por meio de uma publicação nas redes sociais, que Gilsonei foi agredido no evento. O barbeiro teria sido retirado por seguranças do Garota Vip, após uma suposta confusão com uma mulher, e golpeado por um homem. Com o ataque, ele teria caído e batido com a cabeça no chão, onde continuou a ser chutado por outras pessoas.

Segundo uma amiga da família, o corpo de Gilsonei apresentava sinais de agressões, como o punho direito quebrado, escoriações no rosto, boca e costas, além de equimoses. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca), mas os parentes querem que seja encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital. Eles também pedem que câmeras de segurança sejam analisadas pela Polícia Civil e que a organização do evento seja responsabilizada. A reportagem do Meia Hora tenta contato com a empresa que realizou o Garota VIP. O espaço está aberto para manifestação.