Imagens do Garota Vip e de condomínio serão solicitadas para esclarecer morte de barbeiro

Rio - A Polícia Civil vai solicitar as imagens de câmeras de segurança do Garota Vip, dos arredores do evento, que aconteceu no último sábado (19), no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e do condomínio da Aeronáutica que fica ao lado do local, para descobrir as circunstâncias da morte de Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 35 anos. O barbeiro tinha ido ao festival e foi encontrado morto no domingo (20), dentro do residêncial. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai ouvir testemunhas nos próximos dias.

Inicialmente, familiares acreditaram que a vítima poderia ter morrido ao cair do muro que cerca a área militar, mas souberam, por meio de uma publicação nas redes sociais, que Gilsonei teria sido agredido por homem, após ser retirado do evento por seguranças, por conta de uma suposta confusão com uma mulher. Com o ataque, ele teria caído e batido com a cabeça no chão, onde ainda teria sido chutado por outras pessoas. Segundo uma amiga da família, o corpo do barbeiro apresentava sinais de agressões, como o punho direito quebrado, escoriações no rosto, boca e costas, além de equimoses.

O laudo inicial da necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) apontou lesões que podem ou não ter relação com a morte do homem. O documento diz ainda que a vítima teve uma broncoaspiração. Exames complementares estão sendo realizados para que o legista possa definir a causa da morte. A especializada ainda não descarta que Gilsonei possa ter sido vítima de lesão corporal seguida de morte, nem que ele pode ter morrido na queda do muro do condomínio militar. Diligências estão em andamento.

O corpo do barbeiro será sepultado às 15h desta terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O velório, no mesmo local, teve início às 13h. Gilsonei deixa dois filhos, uma bebê de oito meses e um menino de 4 anos.