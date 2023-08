Celular usado por homem para ordenar ataques a policiais é apreendido durante operação da Seap

Rio - Um celular foi apreendido, nesta terça-feira (22), durante uma operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo o órgão, o aparelho era usado por Darlison Gomes da Silva, conhecido como Irmão, para ordenar ataques a policiais civis e militares na cidade de Itaperuna, no Noroeste do estado.

Dados analisados pela Coordenação Norte e Noroeste da Subsecretaria de Inteligência da Seap identificaram que o preso estaria comandando atentados a policiais de dentro do presídio. Junto com ele, duas folhas com anotações foram encontradas e apreendidas.

Todo o material foi encaminhado para a 146ª DP (Guarus) e ficou à disposição da Justiça. A Seap ressaltou que irá instalar uma sindicância para definir as medidas cabíveis sobre o assunto.

"Esta operação foi fruto de mais um trabalho minucioso de inteligência da secretaria, resultando em uma nova e importante apreensão, a qual acreditamos que vai contribuir para por fim às ações nefastas promovidas pela facção criminosa da qual o preso flagrado tem ligação", afirmou a Secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.