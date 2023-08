Suspeito de colidir com motociclista e amputar seu braço dirigia na contramão e em alta velocidade

Rio - O motorista, preso na noite desta segunda-feira (21) depois de colidir com um motociclista e amputar o seu braço , dirigia na contramão e em alta velocidade realizando ultrapassagens perigosas no momento do acidente, que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O suspeito fugiu do local da colisão sem ajudar a vítima.

Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) apuraram que o homem saiu da Prainha e começou a dirigir com atitudes perigosas na contramão. O motorista começou a fazer manobras não permitidas na via e, ao tentar realizar uma curva, ele invadiu a mão contrária e colidiu, violentamente, com o motociclista Naum Lejten, de 50 anos, que teve o braço esquerdo amputado no momento do acidente.

Naum foi socorrido por equipe do quartel de Guaratiba do Corpo de Bombeiros e encaminhado, por um helicóptero da corporação, até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Seu braço também foi levado para a unidade. Posteriormente, a vítima e o membro foram transferidos para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O quadro de saúde de Naum, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é estável.

O suspeito fugiu do local sem prestar socorro ao ferido. Depois da batida, os agentes da 42ª DP começaram as diligências para localizar o condutor do automóvel. O veículo foi encontrado por policiais militares na região da comunidade do Terreirão, ainda no Recreio, onde foi abandonado pelo motorista.



A investigação descobriu que, apesar de ser morador de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, o homem estava hospedado na casa de um parente, no bairro. Ele foi capturado andando por uma rua da região.

O motorista passou por um exame de alcoolemia e substâncias de efeitos análogos na delegacia O laudo, segundo a Polícia Civil, teve resultado negativo.

O suspeito foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.