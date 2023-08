Bombeiros retiram corpo de dentro de rio em Vargem Grande

Rio - Um corpo de um homem foi encontrado, no início da tarde desta terça-feira (22), dentro de um rio em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Recreio foram acionados para a Estrada do Rio Morto por volta das 12h50. Chegando ao local, os bombeiros utilizaram um bote para resgatar o cadáver. A vítima, que estava boiando em uma área rasa do rio, ainda não foi identificada. Os militares chamaram peritos da Polícia Civil antes de remover o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foram acionados até o local para uma ocorrência de encontro de cadáver. Os PMs já encontraram o corpo do homem que havia acabado de ser retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da DHC assumiram a investigação sobre o caso. Os policiais iniciaram diligências para identificar a vítima e apurar as circunstâncias da morte.