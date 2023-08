Corpo de barbeiro encontrado morto após o Garota Vip é enterrado

Rio - O enterro do barbeiro Gilsonei Vasconcelos Xavier , de 35 anos, foi marcado por pedidos de justiça e celeridade nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) sobre a sua morte. O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte. Amigos e familiares estiveram no local segurando cartazes com os dizeres "Justiça por Soney" e "Homicídio no Garota Vip". A mãe de Gilsonei, Claurisnilda Xavier, estava bastante emocionada durante o cortejo até o sepultamento.

Nelma Vasconcelos, irmã do barbeiro, afirma que uma testemunha a procurou para contar que viu o irmão dela ser espancado por um homem dentro do evento Garota Vip. Ainda de acordo com a testemunha, o barbeiro teria levado diversos chutes quando já estava caído e desacordado. "Essa testemunha disse que viu tudo, que veio um homem em velocidade e empurrou ele. Foi então que ele bateu a cabeça e, com o impacto, ela disse que sentiu até vontade de vomitar", disse.

Nelma também acusou a segurança do evento de proibir filmagens em uma parte da festa. "Tentaram pegar câmeras para filmar ele apanhando, mas os seguranças não deixaram. Já vi vários vídeos de pessoas sendo jogadas no chão pelos seguranças. Só queremos saber o que aconteceu após o show", concluiu.

Uma outra irmã do barbeiro afirmou que a empresa responsável pelo evento não entrou em contato com a família para dar suporte ou esclarecimentos. "Ele era o pilar da nossa família, era nosso alicerce, destruíram a nossa família", lamentou.

A amiga de Gilsonei, Jéssica Barradas, questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações e pediu esclarecimentos sobre como o corpo do barbeiro foi encontrado a 2 km de distância do local onde aconteceu o Garota Vip. "A polícia tem o dever de investigar isso. O corpo saiu do Parque Olímpico e foi parar a 2 km de distância. Ele nem foi socorrido, já foi encontrado morto. Queremos que a Polícia Civil apure com as câmeras", pediu. Assim como a irmã Nelma, Jéssica também afirmou que recebeu vídeos em que os seguranças do eventos estavam agredindo as pessoas.

Ainda segundo a amiga, não importa se ele havia bebido muito ou pouco, mas que era preciso esclarecer como o corpo dele foi encontrado distante da onde aconteceu a agressão.

A ex-mulher do barbeiro, e mão de um dos filhos dele, também esteve no enterro. Abalada com a morte, a mulher se questionou como vai criar o filho sem o pai. "Meu filho é apaixonado pelo pai, agora ser criado sem carinho e amor do pai?", indagou.



Gilsonei deixa dois filhos, uma bebê de oito meses e um menino de 4 anos. "Ele era um excelente amigo, filho e pai. Excelente tudo", desabafou a irmã Nelma durante o velório.



Relembre o caso

O barbeiro foi encontrado morto no domingo (20), horas depois do Garota Vip, em um terreno da Aeronáutica, ao lado do local onde ocorreu o evento, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.



Inicialmente, a família acreditou que ele poderia ter morrido ao cair do muro que cerca a área militar, mas souberam, por meio de uma publicação nas redes sociais, que Gilsonei foi agredido no evento. O barbeiro teria sido retirado por seguranças do Garota Vip, após uma suposta confusão com uma mulher, e golpeado por um homem. Com o ataque, ele teria caído e batido com a cabeça no chão, onde continuou a ser chutado por outras pessoas.

laudo inicial da necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) apontou lesões que podem ou não ter relação com a morte do homem. O documento diz ainda que a vítima teve uma broncoaspiração. Exames complementares estão sendo realizados para que o legista possa definir a causa da morte. A especializada ainda não descarta que Gilsonei possa ter sido vítima de lesão corporal seguida de morte, nem que ele pode ter morrido na queda do muro do condomínio militar. Diligências estão em andamento na DHC.

A reportagem do DIA tenta contato com a empresa que realizou o Garota VIP. O espaço está aberto para manifestação.

Colaborou Cléber Mendes*