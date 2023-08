Menina de 5 anos morre após ser atropelada em Mangaratiba

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma menina, de 5 anos, que foi atropelada enquanto brincava na frente de casa, no bairro Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. A criança morreu nesta segunda-feira (21) após ter uma parada cardiorrespiratória em uma unidade de saúde do município. O motorista irá responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O caso aconteceu na tarde de domingo (20). A menina saiu para brincar na rua com um carrinho e uma boneca enquanto familiares assistiam o jogo entre Flamengo e Coritiba. Enquanto brincava, uma caminhonete passou pelo local, a derrubou e passou por cima da vítima. A criança conseguiu levantar e pedir socorro à família. O motorista, que seguia viagem após o atropelamento, voltou para ajudar.

A menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Victor de Souza Breves em estado gravíssimo. Segundo a Prefeitura de Mangaratiba, ela passou por cirurgia ainda no domingo e ficou sendo acompanhada pela equipe médica da unidade. Na manhã de segunda-feira (21), a criança teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

"A Prefeitura de Mangaratiba esclarece que a menor deu entrada no Hospital Municipal Victor de Souza Breves no último dia 20/08 com politraumatismos causados por atropelamento. Com estado de saúde gravíssimo e instável, a paciente foi prontamente atendida e encaminhada ao centro cirúrgico. Ela também passou por todos os exames complementares e teve acompanhamento pós cirúrgico integral na Unidade Pediátrica de Pacientes Graves. Apesar de todos os procedimentos realizados, a paciente permaneceu hemodinamicamente instável, e entrou em parada cardiorrespiratória na manhã do dia 21. Toda a equipe do hospital se mobilizou para reanimá-lá durante 1:10h, mas, a menor veio a óbito às 8:35h e seu corpo foi encaminhado ao IML", disse o órgão.

Ainda segundo a prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social acompanham a família da criança, que também recebeu auxílio funeral.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista já prestou depoimento na 165ª DP (Mangaratiba) e foi liberado logo em seguida. O caso é investigado como homicídio culposo de trânsito com o condutor respondendo em liberdade.