Menino agredido por namorado da mãe na Baixada Fluminense recebe alta

Durante a internação na ala pediátrica da unidade de saúde, além de receber suporte das equipes médicas e de enfermagem, o menino também foi acompanhado por equipes de assistência social e psicologia. Suspeito pelo crime, Marco Antônio de Oliveira Júnior, de 29 anos, estava escondido na casa da irmã, no bairro do Tinguazinho, após uma denúncia anônima feita à agentes do Segurança Presente de Austin. Em depoimento à 58ª DP (Posse), ele ficou em silêncio. O homem passa por audiência de custódia a partir das 13h desta quarta-feira (23).

As agressões contra o menino foram presenciadas pela irmã de 4 anos, que pediu socorro a uma tia, e a mais velha, de 8 anos, também estava na residência. As crianças devem ser ouvidas pela distrital nesta semana , acompanhadas de psicólogos especializados da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). Também ao longo dos próximos dias, serão intimadas as testemunhas para prestarem depoimento sobre o caso. O inquérito deve ser finalizado e enviado à Justiça em até 20 dias. A principal linha de investigação é que Marco Antônio premeditou agredir e tinha a intenção de matar o filho da namorada.

De acordo com o delegado José Mário Salomão de Omena, na manhã do crime, o suspeito saiu da casa da namorada cerca de uma hora antes dela ir trabalhar e voltou depois que a mulher já havia deixado a residência. Uma filmagem flagrou o homem chegando ao local na garupa de uma motocicleta e agentes atuam para identificar e localizar o condutor do veículo. O titular da delegacia descartou a participação da mãe nas agressões contra o menino.