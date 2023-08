Amiga de barbeiro morto após Garota Vip desabafa: 'a gente precisa saber o que aconteceu'

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) começou a ouvir, nesta quarta-feira (23), familiares e amigos de Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 35 anos, encontrado morto no último domingo (20), horas após ter ido ao Garota Vip, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil pretende descobrir as circunstâncias da morte do barbeiro, que teve o corpo encontrado em um condomínio da Aeronáutica, que fica ao lado do local do evento. A família da vítima acredita que ele tenha sofrido agressões no festival.

Inicialmente, parentes foram informados de que a vítima poderia ter morrido ao cair do muro que cerca a área militar, mas souberam depois, por meio de uma publicação nas redes sociais, que Gilsonei teria sido agredido por um homem, após ser retirado do evento, por conta de uma suposta confusão com uma mulher. Entretanto, em entrevista ao 'RJ1' da TV Globo, nesta quarta-feira, uma amiga do barbeiro afirmou acreditar que o ataque pode ter partido de seguranças do Garota Vip e que eles teriam levado o corpo para fora do local, para que o festival não fosse responsabilizado.

"O que a gente sabe é que houve esse ocorrido trágico, aonde os seguranças o arrastaram, espancaram e que levaram o corpo dele até esse muro da Aeronáutica e jogaram o corpo dele até lá. A gente acredita que o evento, para não se responsabilizar do caso, pegou ele (Gilsonei) e 'desovou' nesse lugar, jogou ele nesse muro. A gente precisa muito, a gente faz um apelo, que peçam, comentem e compartilhem pedindo as filmagens. A gente quer as filmagens, a gente precisa saber o que aconteceu", declarou Pollyana Faria, que afirmou ainda que a família não recebeu apoio da organização do evento.

"O Garota Vip não prestou nenhum tipo de solidariedade. Eu entrei em contato com o Garota Vip pelo Instagram, 'direct', mandei mensagem para um dos produtores e não obtive respostas, alguns responderam "lamento", outros responderam que não participaram do evento e não sabem", desabafou. Além de Pollyana e parentes da vítima, o amigo de Gilsonei que estava com ele no Garota Vip também presta depoimento à especializada hoje.

A DHC vai analisar imagens de câmeras de segurança do Garota Vip, dos arredores do evento e do condomínio da Aeronáutica . O laudo inicial da necropsia apontou lesões que podem ou não ter relação com a morte e que a vítima teve uma broncoaspiração. Exames complementares estão sendo realizados para definir a causa da morte. A delegacia ainda não descarta que Gilsonei possa ter sofrido lesão corporal seguida de morte, nem que ele pode ter morrido na queda do muro do condomínio militar.

O corpo dele foi sepultado nesta terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador. O barbeiro deixa dois filhos de oito meses e 4 anos. Em nota, a organização do Garota Vip disse que, há sete anos, se preocupa e adota "todos os cuidados necessários para que o nosso público se sinta seguro e completamente satisfeito com a experiência" e que não foi comunicada pelos órgãos públicos sobre ocorrências durante o festival, mas soube da morte de Gilsonei 36 horas depois, por meio de veículos de comunicação.

No comunicado publicado nas redes sociais, os responsáveis pelo evento no Rio informaram também que estão à disposição das autoridades para contribuir "no que for possível e ao seu alcance" com as investigações e que têm "total interesse na elucidação de todos os fatos, reiterando o total auxílio na busca e fornecimento de informações necessárias à elucidação dos fatos" e se solidarizou com a família do barbeiro. Confira a íntegra da nota abaixo.

Nota do Garota Vip

"O Garota VIP RJ tem como principal objetivo levar alegria e entretenimento às pessoas que o frequentam.



Há 7 anos, nós do Garota Vip Rio de Janeiro, nos preocupamos e adotamos todos os cuidados necessários para que o nosso público se sinta seguro e completamente satisfeito com a experiência.



Destacamos a inexistência de qualquer intercorrência registrada no local e durante o evento pelos órgãos públicos, nesta oportunidade, ou seja, após 36 horas do término do evento, tomamos conhecimento, através de alguns veículos de comunicação, da lamentável e consternada tragédia envolvendo Gilsonei, falecido e cujo corpo teria sido encontrado no interior de um condomínio militar, localizado nas imediações do Parque Olímpico.



A produção do evento se coloca à disposição das autoridades para contribuir no que for possível e ao seu alcance, solidarizando-se com os familiares de Gilsonei nesse momento difícil.



Registramos, ainda, total interesse na elucidação de todos os fatos, reiterando o total auxílio na busca e fornecimento de informações necessárias à elucidação dos fatos."