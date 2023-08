Relação com tráfico de drogas pode ter motivado tentativa de homicídio contra homem no Recreio

Rio - A tentativa de homicídio contra um homem, na noite desta segunda-feira (21), em um quiosque na orla do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, pode ter relação com o tráfico de drogas. O baleado, identificado como Michael da Silva Vieira, de 31 anos, foi condenado a cinco anos de prisão, em regime semiaberto, pelo crime no mês passado.

O homem ficou ferido depois de um ataque de criminosos armados ao local onde ele estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 11. Michael foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o homem já recebeu alta.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) como tentativa de homicídio. Ao DIA, o delegado Neilson Nogueira informou, nesta quarta-feira (23), que uma das hipóteses da investigação sobre a motivação para o crime é uma possível relação dos envolvidos com o tráfico de drogas. Os agentes seguem realizado diligências para identificar os suspeitos do crime.

Michael foi condenado no dia 20 de julho deste ano a cinco anos de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante em outubro do ano passado com uma mochila cheia de drogas na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 12.

Na época, o homem assumiu que os entorpecentes eram para venda e que ele costumava servir como um ponto de venda de drogas itinerante. Ele foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante e respondia em liberdade até então.

Como o acusado não participou da sentença, a Justiça expediu um mandado de prisão a seu favor.